الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيطري البحر الأحمر: فتح المجازر مجانا في العيد وغرامة 50 ألف جنيه على الذبح بالشارع

المجازر
المجازر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظاً على الصحة العامة.

وأهابت المديرية المواطنين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر. 

ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي، مضيفاً أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي. 

كما رفعت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر، كما شددت الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم للتفتيش علي جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.

وأشار سلمي إلى أنه سيتم توقيع غرامة فورية في حال الذبح في الشارع بـ50 ألف جنيه من خلال لجان تفتيش تم تشكيلها مكونة من عدة جهات للمرور على الشوارع خلال أيام العيد.

وعقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اجتماعا تنفيذيا بديوان عام المحافظة، للإعلان عن رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الخدمات بالمحافظة لاستقبال العيد المبارك.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، خطة المديرية طوال فترة العيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بوضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

فيما استعرض وكيل وزارة التموين، خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، ووجه المحافظ، مدير التموين بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع المختلفة، للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات، مشدداً على ضرورة التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بشكل يغطي احتياجات المواطنين.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية التموين، وإدارة البيئة، لمنع عمليات ذبح الأضاحي خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشكيل لجان للمتابعة طوال فترة العيد. 


ووجه حنفي، بضرورة تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.

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وائل لطفي

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