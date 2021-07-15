الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «ريش» بمهرجان الجونة بعد حصده الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بـ «كان»

فيلم ريش
فيلم ريش

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة، عن عرض الفيلم المصري، "ريش"، للمخرج عمر الزهيري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة للمهرجان، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

قصة الفيلم

“ريش” أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، الذى اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويروى قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير بين جدران منزل لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، ذات يوم يتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج.

يجبر التحول العنيف الزوجة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

6 سنوات من التحضير

انطلقت التحضيرات الأولى للفيلم عام 2015، وبعدها تم اختيار نجومه من خلال مكاتب "الكاستينج"، ويطل علينا العمل بعد نجاح فيلم "ستاشر" خلال منافسات المهرجان في عامه السابق بمسابقة الأفلام القصيرة وتتويجه باللقب، ليكون سببًا في احتلال الفيلم المصري مكانة جيدة في المهرجان هذا العام .

"ريش"، من تأليف أحمد عامر و إخراج عمر الزهيري، وشارك في مهرجان كان وذلك ضمن أسبوع النقاد الذي يتكون من سبعة أعمال مختلفة، ويفتتح بفيلم من خارج المسابقة هو "روبوست" للمخرجة كونستانس ماير، مع النجم جيرار ديبارديو، وينطلق في الفترة ما بين 7 إلى 15 يول

فيلم ريش مهرجان كان مهرجان الجونة السينمائي الفيلم المصرى ريش كان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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