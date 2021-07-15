بدء محاكمة المتهمين بالتسبب في «حادث قطار حلوان»

بدأت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث قطار حلوان».

وكشف التقرير الفني الخاص بحادث قطار حلوان، أن السائق كان ملتزمًا بتعليمات التشغيل من حيث سرعة القطار، ومن حيث استخدام آلات التنبيه أثناء دخول الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى تشغيل وسائل الأمان، وأنه أثناء دخول القطار منطقة الحادث، تصادف وجود سيارتين بالقرب من شريط السكك الحديد، الأمر الذي أدى لاصطدام القطار بالعربات، بالرغم من سرعة القطار المنخفضة، كما أعلنت السكك الحديدية.

وأكدت هيئة سكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بـ 2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد، ومتعارضتين مع مسار القطار.

وأوضحت الهيئة، أن المكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخرى.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث التصادم، وكشف وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين الصحي بحلوان.

وعلق الفريق كامل الوزير وزير النقل، عقب الحادث بقوله، إن “سائق القطار سلم نفسه للشرطة، بعد فراره من موقع الحادث، بسبب تجمع الأهالي عليه خوفًا منهم”، مؤكدًا أن السائق يؤمن بسلامة موقفه، لوقوف الأتوبيسين في مكان خطأ، غير مخصص لمرور أو توقف السيارات.