الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إبراهيم» و«بيلا» أمام لجنة الثانوية.. «مريم» جت بعد 20 سنة جواز ولازم نقف معاها

لجنة الثانوية
لجنة الثانوية

"مريم"، فتاة بالصف الثالث الثانوي ذات حالة خاصة تلفت الأنظار في أيام امتحانات مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لمنطقة حدائق القبة.

ابنة جاءت بعد زواج والديها بعشرين عاما، أصبحت قرة عينهم وأملهم الوحيد، ويقف "إبراهيم يوسف" وزوجته "بيلا موريس" وسط أولياء الأمور قبل كل امتحان وبعده، ولكنهم يتميزون عن الجميع في طريقتهم، فيحتضونها بشكل كبير ويحاوطون عليها أكثر من اللازم.

"مريم عينينا شافتها بعد عذاب السنين والصلاة من أجلها"، يقول والد مريم لـ"الدستور"، إن ما يجعلهم واقفين بجانبها محاوطينهها بشكل كبير من قلقهم عليها بسبب ضغط الثانوية العامة والامتحان، كونها لا تتحمل الضغوط بسبب ضعف مناعتها.

وتابع يوسف، أن حياتهم تتوقف تتماما منذ بداية الامتحانات لترسيخ وقتهم من أجل ابنتهم الوحيدة، والتواجد معها لحظة بلحظة أثناء تأدية الامتحانات، فهم لا يملكون شيء في الدنيا سواها ويعيشون أيامهم من أجلها فقط.

وانطلق صباح السبت الماضي، 10 يوليو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وبدأ طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، التوافد على اللجان الامتحانية، لآداء امتحان مادة الجغرافيا في سادس أيام الامتحانات.

ويؤدي اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وكان قد أدى أمس 100 ألف و435 طالبا وطالبة (بالشعبة العلمية "رياضيات") امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) من إجمالى 100 ألف و749 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات.

لجنة الثانوية
لجنة الثانوية
لجنة الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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