وفاة الفنان الفرنسى كريستيان بولتانسكى عن عمر 76 عامًا

أعلن المدير السابق لمتحف الفن الحديث في مركز (بومبيدو) بالعاصمة الفرنسية (باريس) برنار بليستين، وفاة الفنان كريستيان بولتانسكي، أحد أهم الفنانين المعاصرين عن عمر ناهز 76 عامًا.

وقال بليستين، والذي أقام لبولتانسكي معرضًا عام 2020، وفقًا لراديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس إن بولتانسكي توفي في مستشفى "كوشين" في (باريس)، حيث مكث فيها لبضعة أيام بسبب مرضه.. مضيفًا أن الراحل كان رجلًا متواضعًا وأخفى حقيقة مرضه قدر استطاعته.

يذكر أن "بولتانسكي" عمل أيضًا نحاتًا ومصورًا وكان يعتبر من العصاميين.

وولد "بولتانسكي" في باريس عام 1944 وصنع لنفسه اسمًا في وقت مبكر في ألمانيا، وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، شارك في معرض دوكومنتا في مدينة (كاسل).

حصل على عدة جوائز وهي:

جايزه بريميم إمبريال

Adenauer-de Gaulle Prize

Goslarer Kaiserring

Aachen art prize

وسام جوقة الشرف من رتبة فارس

نيشان الفنون والآداب من رتبة قائد

المركز الوطني للفنون والثقافات جورج (بومبيدو)

هو مجمع يقع في المنطقة الإدارية الرابعة من مدينة باريس الفرنسية، بالقرب من ليهال ولي ماراي.

ويحتوي المركز على:

المكتبة العمومية للمعلومات

المتحف الوطني للفنون الحديثة

معهد الأبحاث والتنسيق للصوتيات والموسيقى

سمي المركز بهذا الاسم تيمنًا بجورج بومبيدو، الرئيس الفرنسي الذي حكم في الفترة ما بين 1969 إلى 1974. تم بناؤه في الفترة ما بين 1971 و1977، وقد افتتح في 31 ديسمبر 1977.

ويقع مركز جورج بومبيدو للفنون والثقافة (والمركز معروف باسم بوبور، ويستقبل قرابة الـ 30 ألف زائر يوميًا) في قلب باريس التاريخي، غير بعيد عن حي ليهال وفي منطقة مخصصة كلها للمشاة.

وكان الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو (1911-1974) قد قرر سنة 1969 إقامة مركز ثقافى هام في منطقة بوبور - وبوبور اسم حي كان يقع داخل باريس ويرجع إلى عهد فيليب أوغوست، فتم عرض المشروع على شكل عطاء عالمي شاركت فيه قرابة 45 دولة تقدمت بـ 650 مشروعًا معماريًا.