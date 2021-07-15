الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الترابية الخميس 15 يوليو 2021

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الترابية، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الثور

 

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها 

عاطفياً: ما أنت حريص عليه من إنجازات، قد لا يجد الصدى المطلوب عند الشريك، وهذا يعدّ نوعاً من الأنانية

صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي من أجل إرضاء أرباب العمل الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم

 

برج العذراء

 

مهنياً: يوم جيد جدا تشعر بالانفراج والتقدم الملموس معنويات مرتفعة وعزيمة أكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات

عاطفياً: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية 

صحياً: لن توفر أي وسيلة أو طريقة تعيد إليك صحتك المعافاة ورشاقتك التي فقدتها منذ مدة

 

برج الجدي

 

مهنياً: يوم جديد مليء بالحركة والمفاجآت والتغييرات التي تواصل مسيرتها في حياتك وتتبدل أمامك الأوضاع نحو الأفضل كما يحمل الكثير من الاستثمارات ونوع من مباحثات

عاطفياً: لا تكن متناقضاً بل عليك أن تتعلم كيف تفي بوعودك تجاه الحبيب وإلا وضعك في موقف حرج

صحياً: أنت في وضع صحي ممتاز يتمناه كثيرون، حافظ عليه وواصل تمارينك الرياضية المعتادة

 

 

صفات الأبراج الترابية

 

تشترك مواليد الأبراج الترابية في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمنها أنهم يتميزون بكونهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يُعرف عنهم حبهم الشديد للعمل والتفوق، وتركيزهم الشديد على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد..

 

كما يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، يعرفون قيمة التخطيط لحياتهم، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدًا، ويتميزون بمحبتهم للجميع.

الابراج الترابية جاكلين عقيقي حظك اليوم برج الثور عالمة الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-7-2021

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو بعد وصول مقدمة البعثة الإدارية

أمريكا تؤكد دعمها لمجموعة «مينسك» لتسوية نزاع «كاراباخ»

واشنطن بوست: إيران لن تعود لمفاوضات فيينا «النووية» قبل أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى