حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية الخميس 15 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الدلو

مهنياً: تأثيرات إيجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة يوم جيد يقدم لك مفتاح الحل كي تتحرك وتتفوق

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالشريك، وهذا يضمن النجاح لكما عموماً ويبقي العلاقة ممتازة

صحياً: النصائح الطبية المتعلقة بالنظام الغذائي الفعال أثبتت جدواها، فاختر بعضها وطبقها

الميزان

مهنياً: تعيش أجواء ضاغطة صعبة ومتقلبة تحمل مزاجية كبيرة وتشويش في الرؤية، حاول أن تبتعد عن المشاكل ولا تقع في فخ التحديات.

عاطفياً: تستعيد بهاءك الرومانسي وتحتفل بعودة أجواء المغازلة اليك سالمة، ما يجعلك ميّالاً إلى المغامرات العاطفية

صحياً: لا تتناول كثيراً من المشاوي ولا سيما في المساء ولا تكثر من شرب الكحول

الجوزاء

مهنياً: إذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك في أسرع وقت ممكن

عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه ودعمك له، ويقدر لك ذلك ويكون مستعداً للتضحية من أجلك في الكثير من المواقف

صحياً: تقترب من إيجاد الحل المناسب لوضعك الصحي بالتعاون مع طبيبك

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

يعرف عن أصحاب الأبراج الهوائية ميلهم إلى الازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يحبون المرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، ويفضل أصحاب الأبراج الهوائية الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يعشقون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد.

كما أنهم ماهرون في الأعمال الذهنية ومبدعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بمزاجهم المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم.