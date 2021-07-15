98 حالة.. تايلاند تسجل حصيلة وفيات قياسية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا تسجلها تايلاند.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 9186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 5543 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 372 ألفًا و215 حالة، من بينها 266 ألفًا و127 حالة شفاء، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 3032 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.