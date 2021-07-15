الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم لجميع الأبراج النارية الخميس 15 يوليو 2021

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج النارية، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل

 

مهنياً: تلائمك الظروف مهما بلغت صعوبتها، ويكون هذا اليوم جيّداً وإيجابياً وتحظى بشعبية كبيرة وبدعم الأصدقاء

عاطفياً: تثبت لك الأيام أنّ الشريك الحالي هو أفضل الأشخاص ضماناً للمستقبل والحياة معاً وللثقة الكبيرة التي باتت عملة نادرة اليوم

صحياً: تخالف بين حين وآخر تعليمات الطبيب بضرورة الامتناع عن التدخين، ثم تستدرك الأمر قبل فوات الأوان

 

الأسد

 

مهنياً: خيارات مهمّة ومصيرية اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك وترفع من معنوياتك

عاطفياً: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفاً من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك

صحياً: حاول الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذا اليوم

 

القوس

 

مهنياً: الحظوظ تتراجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، تخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل

عاطفياً: تشعر بالارتباك ولا تعرف كيف تحدد مشاعرك تجاه الحبيب، وتواجه بعد التردد في التعبير

صحياً: التنزه برفقة الأصدقاء والعائلة يومياً يريح الأعصاب وتقوم بذلك بنوع من الحركة

 

 

صفات الأبراج النارية

 

وتتميز الأبراج النارية، بعدد من الصفات، وهي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور، وحب الحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، ويفضل أصحاب هذه الأبراج الإبداع فى العمل والتميز، ويعرف عن مواليد الأبراج النارية حسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم.

كما أن مواليد هذا البرج، يطمحون إلى الحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، ومن مساوئ مواليد الأبراج النارية هي االغطرسة والغرور في الحديث مع الآخرين، كما يعرف عنهم سرعة الغضب الحاد فى بعض الأحيان.

خبيرة الأبراج برج الأسد حظك اليوم عالمة الفلك جاكلين عقيقي الابراج النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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