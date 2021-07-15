نشاط الرئيس السيسي والاستعداد لعيد الأضحى وامتحانات الثانوية الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، معربًا عن دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان، ولقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث شدد الرئيس السيسي على أن أمن الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري، واستمرار التنسيق بين كافة الدولة العربية لمواجهة التحديات.

كما سلطت الصحف الضوء على استقبال الرئيس السيسي لرئيس شركة "أباتشي"، أكبر منتج للنفط في مصر، حيث أكد الرئيس على العلاقات المتميزة التي تربط مصر بكافة الشركات الأمريكية، فضلاً عن نتائج الاجتماع الأسبوعي للحكومة والذي تناول عدد من الملفات الهامة.

الرئيس يدعو إلى تكاتف اللبنانيين لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة بلدهم

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يدعو إلى تكاتف اللبنانيين لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة بلدهم"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي لسعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة، مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات في هذا السياق، لإخراج لبنان من الحالة التي يعانى منها حاليا، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس، سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء استعرض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.

من جانبه، أشاد سعد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

شكري للحريري: ندعم لبنان للخروج من الوضع الحالي

وفي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "شكري للحريري: ندعم لبنان للخروج من الوضع الحالي"، أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ خلال استقباله أمس الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري بقصر التحرير، على دعم ⁧‫مصر‬⁩ للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزير شكري شدد، خلال اللقاء، على ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

أمن الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري

وتحت عنوان "الرئيس: أمن الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا على خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، معربا في هذا الإطار عن تقديره للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.

من جانبه؛ نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس السيسى تحيات أمير دولة الكويت، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمناً دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، كما أشار السيد مرزوق الغانم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت.

السيسي: علاقتنا متميزة مع كافة الأمريكية

وأبرزت "الجمهورية" لقاء الرئيس السيسي مع رئيس شركة "آباتشي"، وتحت عنوان "السيسي: علاقتنا متميزة مع كافة الأمريكية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، فضلاً عن دورها المجتمعي المقدر في مصر، معرباً في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، لجون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة "أباتشي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

مدبولي للمحافظين: ضرورة تفعيل غرف العمليات وتوفير السلع الأساسية استعدادًا لعيد الأضحى

وتحت عنوان "د. مدبولي للمحافظين: ضرورة تفعيل غرف العمليات وتوفير السلع الأساسية استعدادًا لعيد الأضحى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة.

الحكومة: العاصمة الإدارية انطلاقة للجمهورية الجديدة

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتحت عنوان "الحكومة: العاصمة الإدارية انطلاقة للجمهورية الجديدة"، ذكرت الصحيفة أن مدبولي أكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحدياً كبيراً وعلامة واضحة على الإنجاز للمصريين، كما يعبر عن انطلاقة الجمهورية الجديدة بحسب توجيه القيادة السياسية، لافتاً إلى أن حجم العمل في هذا المشروع ضخم، فالمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان، التي يتم تنفيذها منذ سنوات قليلة، تمثلُ نحو نصف مساحة العاصمة الحالية لمصر "القاهرة"، التي يتم بناؤها منذ ما يزيد على ألف عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس لمناقشة عدد من الملفات.

مصر تواصل إرسال المساعدات الطبية للأشقاء في تونس

وتحت عنوان "مصر تواصل إرسال المساعدات الطبية للأشقاء في تونس"، أكدت صحيفة (الأهرام)، أنه استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء في دولة تونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وأعرب الجانب التونسي عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.

تأتي تلك المساعدات تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.

تأتي تلك المساعدات تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.

طلاب الثانوية العامة عن امتحان "الرياضيات البحتة: صعب

وأبرزت صحيفة "الوطن" ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بعد امتحان الرياضيات البحتة، وتحت عنوان "طلاب الثانوية العامة عن امتحان "الرياضيات البحتة: صعب"، ذكرت الصحيفة أن عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، علمي رياضة، وصفوا امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بالصعب وأن بعض أسئلته جاءت معقدة وتحتاج إلى وقت طويل.

النقل تستعين بـ9 شركات خاصة لإدارة وتشغيل السكك الحديدية

وفي المصري اليوم: "النقل تستعين بـ9 شركات خاصة لإدارة وتشغيل السكك الحديدية"، ذكرت الصحيفة أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، وقَّعت بروتوكولًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل بعض أنشطة مرفق السكك الحديدية، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين، وصولًا لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم، وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تم تقسيم تشغيل السكة الحديد إلى قطاعين: الوجه القبلى، وستتولاه شركات مصرية ومعها مشغل أجنبي، مرشح له شركة ألمانية، والوجه البحرى وستتولاه شركات ومعها مشغل أجنبى، ومرشح لها شركة إيطالية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن كل وسائل المواصلات الحديثة، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائى الخفيف والمونوريل وترام الرمل ومترو أبوقير وأتوبيسات BRT، سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها لمشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين،