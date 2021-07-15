الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-7-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس الموافق 15-7-2021 حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2- 4) درجات.

 

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

 

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 40 27

شلاتين 38 27

أبورماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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