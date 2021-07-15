الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تخطط لإجلاء الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكى للخارج

الأفغان المتعاونين
الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكى

تخطط الولايات المتحدة لإجلاء المواطنين الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكي خلال السنوات الماضية إلى الخارج بحلول نهاية شهر يوليو الجاري.


وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نظرت بالفعل في 2035 طلب للقدوم إلى الولايات المتحدة من أفغانستان منذ بداية العام وتزامنًا مع خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس المقبل.


وأضافت القناة أن هناك أكثر من 15 ألف طلب آخر من جانب مواطنين أفغان تعاونوا مع الجيش والقوات الأمريكية خلال السنوات الماضية لم يتم البت بشأنهم حتى الآن.

وأشارت القناة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، إلى أن المتعاونين الأفغان قد يتم نقلهم إلى قواعد عسكرية في الولايات المتحدة.
ويخشى الكثير من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية خلال العقود الماضية من الانسحاب الأمريكي المرتقب من بلادهم وتداعياته على حياتهم في ظل توقعات بسيطرة حركة "طالبان" على المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة.
 

في سياق متصل، أكدت الشرطة الافغانية، في بيان لها، مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، فى انفجار وقع بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمدينة كابول.

وجاء في البيان، الذي نقلته قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية: أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 02:50 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة "سار إي شاوك" بشارع مايواند في كابول. 

وقال البيان: إن "نوع الانفجار والهدف منه، لم يتضحا بعد"، مضيفا أن "التحقيقات جارية"، ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسئوليتها عن الانفجار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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