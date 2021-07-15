كندا: مجموعة الاستجابة للحوادث تناقش حرائق الغابات بغرب البلاد

بحثت مجموعة الاستجابة للحوادث بكندا برئاسة رئيس الوزراء، جستن ترودو، حرائق الغابات والظروف الجوية القاسية في شمال غرب أونتاريو، وغرب كندا.



وأكد رئيس الوزراء وجميع الوزراء مجددا أن دعم الكنديين المتضررين من حرائق الغابات المدمرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات الصعبة يظل أولوية الحكومة الأولى.



ووفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي، قدم وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ بيل بلير، ووزير النقل عمر الغبرة ووزير خدمات السكان الأصليين مارك ميلر تحديثا للوضع في مقاطعة بريتش كولومبيا، حيث دمرت حرائق الغابات منطقة ليتون، وتهدد العديد من المجتمعات الأخرى في جميع أنحاء المقاطعة.



وقدم وزير النقل عمر الغبرة لمحة عامة عن العمل الجاري لمعالجة قضايا السلامة المتعلقة بالبنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية في جميع أنحاء كندا ، بدءا من مقاطعة بريتش كولومبيا، والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلاسل التوريد القوية عند تعليق النقل بالسكك الحديدية أثناء حالات الطوارئ.

وطلب ترودو من الوزراء الاستمرار في إشراك نظرائهم في المقاطعات والأقاليم بشكل استباقي وكذلك مجتمعات السكان الأصليين ومشغلي القطاع الخاص لتحديد ومعالجة كيفية منع وتخفيف آثار حرائق الغابات على المجتمعات والبنية التحتية الحيوية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن جانبه، قدم وزير الدفاع الوطني، هارجيت ساجان، تحديثا عن استعداد القوات المسلحة الكندية للمساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وسلط الضوء على الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة استجابة للفيضانات في يوكون.



وكانت أصدرت الحكومة المحلية في إقليم (بريتش كولومبيا) بالغرب الكندي: المزيد من أوامر الإخلاء مع استمرار حرائق الغابات الأكبر في المقاطعة التي تمنع أطقم الطوارئ من السيطرة عليه.

وتغطي أوامر الإخلاء الصادرة اليوم 16 عقارا آخر بالقرب من منطقتي (سافونا وكوبر كريك) في (كاملوبس) بشرق (فانكوفر).

ويبلغ حجم الحريق شمال (كاملوبس) المعروف باسم حريق بحيرة (سباركس) حوالي 402 كيلومتر مربع.

وقالت خدمة الإطفاء: إن ألسنة اللهب "تحدت" خطوط الاحتواء يوم الاثنين مما دفع الأطقم إلى استدعاء دعم جوي إضافي.