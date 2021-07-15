الخارجية اليمنية: مليشيا الحوثى لا تختلف عن «داعش والقاعدة»

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، استمرار أعمال القمع والتنكيل، الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.



وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تكشف مشروعها الظلامي بعيدا عن ادعاءاتها أمام العالم، وأنها لا تختلف عن "داعش، القاعدة"، وحجم التضييق الذي تفرضه على ملايين اليمنيين من مصادرة لحقوقهم وحرياتهم، ومحاولة فرض أحكامها المتطرفة عليهم.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، التي تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي الإرهابية، والأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها، والمستقبل القاتم، الذي ينتظر اليمنيين، فيما لو تمكنت من فرض انقلابها بالقوة.

فيما وعقد مجلس الأمن الدولي الاربعاء- بتوقيت الولايات المتحدة - جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في اليمن، من المنتظر أن يتم التصويت خلالها على تمديد العمل باتفاق الحديدة لمدة عام قادم حتى الخامس عشر من يوليو 2022 وهو الاتفاق الذي ينتهي أجله اليوم.

يتم ذلك على ضوء التقرير المقدم من الجنرال اباجيت جوها قائد القوة الأممية المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة ورئيس اللجنة التنسيقية الدولية المكلفة بالاتصال بأطراف الاتفاق ومتابعة تطبيقه على الأرض، حيث سيقدم المسئول الأممي تقديرا للموقف العام لتنفيذ الاتفاق والاحتياج إلى تمديده على ضوء قرار مجلس الأمن الصادر في الرابع عشر من يوليو 2020 برقم 2534 الذي يحدد طبيعة مهام الدور الأممي في منطقة الحديدة ونطاقات عمل القوات الأممية المكلفة بتطبيق الاتفاق على الأرض بالتعاون مع الأطراف اليمنية و كذلك مراقبة سريان الاتفاق على موانئ الحديدة وساليف وراس عيسى في اليمن.

وناقش مجلس الأمن الدولي اليوم كذلك تقرير المتابعة الشهرى المقدم من روسمارى ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، وكذلك يناقش المجلس تقرير وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية راميش سينجهام حول الأوضاع في اليمن وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيه، وسيتم ذلك بعد جلسة تشاورية مغلقة يعقدها المجلس بشأن هذا الملف ترأسها فرنسا باعتبارها الرئيس الحالي للمجلس.