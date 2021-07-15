قبرص تسجل 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قبرص 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في رقم قياسي جديد للإصابات في البلاد.



وذكرت صحيفة فاينانشيال ميرور القبرصية أن البلاد شهدت أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة و165 حالة شفاء، لافتة إلى أن السلطات الصحية في قبرص حذرت من أن انتشار فيروس "كورونا" في البلاد يخرج عن السيطرة.



وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 67٪ من السكان بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا وما يزيد قليلاً عن 50٪ بجرعتين.



وبموجب الأرقام الجديدة ارتفع الوفيات في البلاد إلى 383 حالة والإصابات إلى 87305 أشخاص.



وكانت أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة القبرصية مارجريتا كيرياكو الإثنين الماضي، أن 13 % من الشباب الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 عاما تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في التاسع من يوليو الجاري.

وقالت، وفقا لصحيفة "سايبراس ميل" القبرصية، إن هذا الأمر يأتي بعد افتتاح بوابة التطعيم الخاصة بالقصر من هاتين الفئتين العمريتين، شريطة الحصول على موافقة مكتوبة من ذويهم، وسجل تطعيم 3ر13 % منهم بجرعة واحدة يوم الجمعة الماضي.

كانت وزارة الصحة القبرصية قد أعلنت أن ما يقرب من 30 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أقل، لاسيما المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

