الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تسمح لزعماء العالم بإرسال خطابات مصورة خلال الجمعية العامة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على السماح مجددا لزعماء العالم بإرسال خطاباتهم مسجلة بالفيديو بدلا من السفر إلى نيويورك في سبتمبر أيلول لحضور التجمع السنوي رفيع المستوى في ظل جائحة فيروس كورونا.


ويتخذ التجمع السنوي هذا العام، المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر أيلول، شكلا يجمع بين إلقاء الخطابات شخصيا وبث كلمات مصورة بالفيديو مع تفاوت معدلات التطعيم في العالم وفي ظل المخاوف التي
يثيرها انتشار سلالات لفيروس كورونا.


وقال دبلوماسيون إن شكل الاجتماعات بالنسبة لزعماء العالم الذين سيحضرون بأنفسهم ما زال قيد النقاش، ويجري التركيز بشكل خاص على حجم الوفود التي سيُسمح لها بدخول مقر الأمم المتحدة في
نيويورك وقاعة الجمعية العامة.


وتم الترويج لاجتماعات العام الماضي على أنها ستكون أسبوعا من الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية، لكن الزعماء أرسلوا بدلا من ذلك مقاطع فيديو مسجلة مسبقا أو تركوا لسفرائهم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلقاء الخطابات بسبب الجائحة.

 
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

بالفيديو.. «الحماية المدنية» تصل ميدان الساعة للسيطرة على حريق محل السجاد

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات لتهريب طبنجة ومواد مخدرة

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

وزيرة دفاع جنوب أفريقيا تطلب نشر 25 ألف جندى لمواجهة الشغب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى