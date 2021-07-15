الأمم المتحدة تسمح لزعماء العالم بإرسال خطابات مصورة خلال الجمعية العامة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على السماح مجددا لزعماء العالم بإرسال خطاباتهم مسجلة بالفيديو بدلا من السفر إلى نيويورك في سبتمبر أيلول لحضور التجمع السنوي رفيع المستوى في ظل جائحة فيروس كورونا.



ويتخذ التجمع السنوي هذا العام، المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر أيلول، شكلا يجمع بين إلقاء الخطابات شخصيا وبث كلمات مصورة بالفيديو مع تفاوت معدلات التطعيم في العالم وفي ظل المخاوف التي

يثيرها انتشار سلالات لفيروس كورونا.



وقال دبلوماسيون إن شكل الاجتماعات بالنسبة لزعماء العالم الذين سيحضرون بأنفسهم ما زال قيد النقاش، ويجري التركيز بشكل خاص على حجم الوفود التي سيُسمح لها بدخول مقر الأمم المتحدة في

نيويورك وقاعة الجمعية العامة.



وتم الترويج لاجتماعات العام الماضي على أنها ستكون أسبوعا من الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية، لكن الزعماء أرسلوا بدلا من ذلك مقاطع فيديو مسجلة مسبقا أو تركوا لسفرائهم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلقاء الخطابات بسبب الجائحة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

