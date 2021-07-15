استمرار تراجع الحصيلة الأسبوعية لتطعيمات كورونا فى ألمانيا

واصلت الحصيلة الأسبوعية لتطعيمات كورونا في ألمانيا انخفاضها، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء الأربعاء.



وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها أسبوعيا آخذ في التراجع منذ ثالث أسبوع في يونيو الماضي، دون أن يذكر عددا محددا عن الأسبوع الماضي.



كانت الحصيلة الأسبوعية لتطعيمات كورونا وصلت في الأسبوع السابق (من 28 يونيو حتى 4 يوليو) إلى 5 مليون جرعة، مقارنة بـ 5.6 مليون جرعة في الأسبوع السابق عليه.



ووصلت نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل لكورونا في ألمانيا إلى 7ر43%، ونسبة من حصل على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، إلى 9ر58% (ما يزيد عن 49 مليون شخص حتى الساعة الحادية عشرة إلا ربع من صباح اليوم).



وأظهرت بيانات المعهد تباينا قويا في نسب من تلقوا التطعيم بالكامل حسب الشرائح العمرية المختلفة، ففي حين وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 70% بين الأشخاص الذين تبدأ أعمارهم من 60 عاما، فقد وصلت إلى أكثر من 40% بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، مع ملاحظة أن حملة التطعيم لهذه الفئة العمرية بدأت متأخرة. وتدنت النسبة عن 2% بين الأطفال والمراهقين الأقل من 18 عاما.



ورأى المعهد أنه في إطار مكافحة طفرة دلتا المتحورة من كورونا، يجب ألا تقل نسبة من تم تطعيمهم بالكامل عن 85% في الفئة العمرية بين 12 و59 عاما وألا تقل عن 90% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.



وكتب المعهد في ورقة سابقة أنه بالوصول إلى هذه النسب في الوقت المناسب فسيكون من غير المحتمل وقوع الموجة الرابعة للوباء في الخريف أو الشتاء المقبلين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.