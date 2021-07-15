الآلاف يحتجون فى أثينا على حملة التطعيم ضد كورونا

احتشد أكثر من 5000 من المحتجين المناهضين للقاحات في العاصمة اليونانية أثينا، ولوح بعضهم بالأعلام اليونانية والصلبان الخشبية، للتعبير عن معارضتهم لبرنامج اليونان للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتجمع المحتجون أمام البرلمان في ظل وجود كثيف للشرطة، وهتفوا "خذوا لقاحاتكم واخرجوا من هنا!" كما طالبوا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالاستقالة.

وكان احتجاج الأربعاء أكبر تعبير عن المعارضة لحملة التطعيم. وأظهر استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة لصالح تلفزيون (سكاي) أن معظم اليونانيين قالوا إنهم سيحصلون على اللقاح، كما أيدت الغالبية التطعيم الإلزامي لبعض فئات السكان.

وحصل حوالي 41 بالمئة من اليونانيين على جرعات التطعيم كاملة.

كانت الحكومة قد أمرت يوم الاثنين بالتطعيم الإلزامي للعاملين بالرعاية الصحية والعاملين في دور المسنين، في أعقاب زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 الجديدة، في منتصف الموسم السياحي الحيوي في البلاد.

وفي اليونان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أصيب أكثر من 444700 بالعدوى منذ ظهور الجائحة، كما توفي 12782. وسجلت السلطات قرابة 3000 إصابة جديدة الأربعاء.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

