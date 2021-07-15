خبراء يدعون ميركل لتخفيف حماية براءات اختراع لقاحات كورونا

دعت العديد من المنظمات والخبراء المستشارة أنجيلا ميركل قبل زيارتها للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تأييد تخفيف حماية براءات اختراع لقاحات كورونا.



وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام ألمانيا، ماريون ليزر:"يجب لكل إنسان، سواء كان غنيا أو فقيرا، أن يحصل على فرصة لأخذ التطعيم والحماية ضد كورونا".



وأضافت ليزر: "ويجب على المستشارة ميركل خلال لقائها مع الرئيس بايدن في واشنطن أن تحدد ما إذا كانت ستدخل التاريخ بوصفها حامية للاحتكارات والأرباح أم كمحامية عن الصالح العام".



وتبذل الدول الفقيرة وكذلك الولايات المتحدة أيضا جهودا منذ فترة طويلة من أجل تعليق حماية براءات الاختراع بالنسبة للقاحات كورونا من أجل تسريع وتيرة حملات التطعيم على مستوى العالم، وفي المقابل، ترفض ميركل ذلك بشكل واضح.



وفي سياق متصل، أكد العالم الألماني الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف شتيجليتس أن جزءا كبيرا من أبحاث لقاحات فيروس كورونا تم الإنفاق عليه من أموال عامة.



وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة، افرييل بينوا: " يجب على الرئيس بايدن أن يستغل اللقاء مع ميركل من أجل العمل على أن تتخلى ألمانيا عن موقفها الرافض".



وقالت النائبة الديمقراطية، جان شاكوفسكي، التي طالبت مع نواب أمريكيين آخرين بعقد لقاء مع ميركل:" نحن جميعا في خطر لنكن صادقين، كل واحد في كل مكان في خطر طالما ظل الفيروس نشطا".



تجدر الإشارة إلى أن بايدن سيستقبل ميركل في البيت الأبيض الخميس، في آخر زيارة رسمية تقوم بها للولايات المتحدة كمستشارة، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم أوروبي لبايدن منذ توليه مهام منصبه في العشرين في يناير الماضي.