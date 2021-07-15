تونس: المساعدات واللقاحات من السعودية سيكون لها أثر فى مكافحة كورونا

قالت رئيس ديوان الرئاسة التونسية نادية عكاشة، إن شحنة اللقاحات السعودية التي وصلت مساء الأربعاء ستمكن من تخفيف حدة جائحة كورونا في البلاد.

وأوضحت مدير الديوان، لدى استقبالها أولى الطائرات السعودية، إن المساعدات العاجلة والمستلزمات الطبية التي وصلت تونس اليوم، سيكون لها أثر في مكافحة الجائحة.

وأضافت عكاشة: "كان للمساعدات أيضًا وقع لدى التونسيين، الكمية الكبيرة من اللقاحات التي تحصلنا عليها من خلال هذا التضامن التلقائي سنتمكن بفضلها من التغلب على الجائحة".

ووصلت طائرتان سعوديتان اليوم وستليها طائرات أخرى؛ بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وخصصت المملكة مليون جرعة من اللقاحات لتونس بجانب عدة تجهيزات، من بينها 190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازًا مكثفًا للأكسجين، وعدة مستلزمات أخرى طبية.

وجاء في بيان للرئاسة إنها "تثمن عاليًا سرعة استجابة المملكة العربية السعودية لطلب الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الوبائي الدقيق وحجم الدعم المقدّم في مبادرة نبيلة وتاريخية".

وتدفقت على تونس مساعدات من عدة دول عربية ومن تركيا ودول أخرى في مسعى لمساعدتها على احتواء الأزمة الوبائية الخطيرة؛ بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا والسلالات المتحورة والتي تسببت في أعداد قياسية من الإصابات والوفيات اليومية.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًاً، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.