الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ألمانيا تدعم الولايات لشراء فلاتر هواء محمولة فى المدارس

فلاتر هواء محمولة
فلاتر هواء محمولة فى المدارس

 أعلنت الحكومة الألمانية تقديم مساندة مالية لمساعدة الولايات في توفير فلاتر هواء محمولة داخل المدارس.


وفي أعقاب صدور قرار لمجلس الوزراء، أعلنت وزارة الاقتصاد أن من المنتظر توفير 200 مليون يورو للولايات لهذا الغرض.


يذكر أن دعم الحكومة الاتحادية كان قاصرا حتى الآن على تركيب فلاتر ثابتة.


وقال وزير الاقتصاد، بيتر التماير: "اتخذنا اليوم في مجلس الوزراء قرارا مهما للمدارس ومراكز الرعاية النهارية، ونحن نوفر المال للولايات لدعمها ماليا في شراء أجهزة تنقية الهواء المتنقلة داخل القاعات، ونحن نود أن نقدم مع الولايات إسهاما من أجل الحفاظ على الحضور للدراسة ورعاية
الأطفال في الخريف والشتاء حتى مع تدهور وضع العدوى ".


وأضاف الوزير أن من المنتظر أن يتم تنظيم استخدام هذه الموارد عبر اتفاقات إدارية وتصل حصة الحكومة الاتحادية في أموال الدعم إلى 50%، وقال إن تقديم طلب للحصول على هذه الموارد وتنفيذ التمويل سيتم عن طريق الولايات.


وأوضح الوزير أن الجهات التي يحق لها تقديم طلب للحصول على هذا الدعم هي المؤسسات التي تقدم رعاية لأطفال أقل من 12 عاما نظرا لتعذر توفير عرض تطعيم ضد كورونا لهذه الشريحة العمرية، كما يسري هذا الدعم أيضا للمدارس التي تستقبل أطفالا أكبر من هذه السن أيضا.


وبحسب ما أعلنه المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على التصدير، فإن المدارس ومراكز الرعاية النهارية للأطفال متاح لها منذ منتصف الشهر الماضي إمكانية التقدم بطلب للحصول على دعم لتركيب فلاتر هواء ثابتة في قاعاتها شريطة ألا يزيد عمر الأطفال الموجودين في هذه القاعات عن 12 عاما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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