حصيلة وفيات كورونا فى الأرجنتين تتجاوز 100 ألف

تجاوزت الأرجنتين الأربعاء عتبة مئة ألف وفاة بكوفيد-19، وفقاً لحصيلة أصدرتها وزارة الصحّة.



وبلغ عدد الوفيات في الدولة الأميركية اللاتينية البالغ عدد سكّانها 45 مليون نسمة 100.250 حالة وفاة من أصل أكثر من 4.7 مليون إصابة مسجّلة، وفقاً لأحدث حصيلة نشرتها السلطات الصحية.



وعلى الرّغم من بلوغ هذه العتبة إلا أنّ المنحنى الوبائي في البلاد بدأ بالتراجع منذ بدأت البلاد بتسريع خطّتها لتطعيم السكان.



ويبلغ معدّل إشغال أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات البلاد حالياً 62.2% - مقابل 80% في أبريل - في حين يبلغ هذا المعدّل 60.1% في منطقة العاصمة بوينوس آيرس حيث يعيش ثلث الأرجنتينيين.



وتلقّى أكثر من 20 مليون شخص جرعة واحدة على الأقلّ من اللّقاح في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على مناعة كاملة.

وفي وقت سابق، قالت مديرة الهجرة في الأرجنتين فلورنسيا كارينيانو: إن إعادة فتح الحدود مع الدول المجاورة مازال قيد الدراسة ويعتمد ذلك على تلقي أكبر عدد من السكان للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت كارينيانو - وفقا لوكالة أنباء جنوب الأطلنطي "البرازيل قد أضرت بنا جميعا بسبب افتقارها للاهتمام بتطعيم سكانها مما جعل الوضع صعبًا بالنسبة لنا وكل من لديه حدود مشتركة معها"، موضحة: أن الهدف من إغلاق الحدود والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من الخارج هو الحفاظ على حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن الشغل الشاغل الرئيسي لحكومة الأرجنتين هو السيطرة على عدد الإصابات بكورونا وتجنب أو تأخير وصول المتحور "دلتا" بشكل كبير لأطول فترة ممكنة، لافتة إلى أنه تم اكتشاف حالتين مصابتين بالسلالة المتحورة الأسبوع الماضي في البلاد، واحدة كانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى من فنزويلا.

وتابعت قائلة: "إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو التطعيم، متوقعة أنه سيكون من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.