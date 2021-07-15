البيت الأبيض: بايدن يشارك فى اجتماع منتدى «APEC»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك غداً الجمعة في اجتماع افتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC".



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن القادة المشاركين في الاجتماع سيناقشون إنهاء جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي الدولي وتستضيف الاجتماع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.



وأضافت أن مشاركة الرئيس بايدن ستركز على جهود الولايات المتحدة في المنطقة المطلة على المحيطين الهندي والهادئ والتزامه أمام المؤسسات متعددة الأطراف.



ونبهت ساكي إلى أنه نظرا لأن هذه هي المشاركة الأولى للرئيس بايدن مع العديد من قادة منتدى "APEC"، وخصوصا في منطقة جنوب شرق آسيا، فسوف يسلط بايدن الضوء على الأهمية التي يوليها للمنطقة ورؤيته لأن تكون منطقة حرة ومفتوحة.



ومن المقرر أن يطلع بايدن القادة المشاركين على ما تقوم به الولايات المتحدة حتى تصبح ترسانة للقاحات للمنطقة ولدعم جميع من يعانون من فيروس"كوفيد ـ 19".



وأوضحت ساكي أن الرئيس الأمريكي سيقدم جدول أعمال يستهدف دعم الرفاهية المشتركة وتعزيز الإمكانات الاقتصادية بالمنطقة وبناء اقتصادات مرنة وشاملة.



يذكر أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أعلنت ، عن خطة لعقد اجتماع افتراضي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ (APEC) هذا الأسبوع، والذي سيركز على جائحة فيروس كورونا وسبل التأقلم مع تأثيره السلبي على الاقتصاد.

وكان من المقرر عقد القمة السنوية لمنظمة آبيك نوفمبر المقبل عبر الفيديو، إلا أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، دعت إلى عقد اجتماع غير رسمي لقادة المنظمة في 16 يوليو الجاري، سعيًا لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة أزمة كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، في بيان أوردته صحيفة (ذا برس) النيوزيلندية: إن هذه تعد المرة الأولى في تاريخ منظمة آبيك التي يُعقد فيها اجتماع إضافي على مستوى القادة.

وأشار البيان إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة عانت أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فقدت 81 مليون وظيفة، لذا يتعين الاستجاية الجماعية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في المنطقة.