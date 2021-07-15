عضو بمجلس السيادة السودانى: الترتيبات الأمنية تواجهها بعض العقبات

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، أن الترتيبات الأمنية، المتعلقة باتفاق السلام، لم تبدأ بعد، وتواجهها بعض العقبات أهمها شح الموارد، وقضية عودة اللاجئين، وضرورة تكوين جيش وطني موحد تدعمه إرادة سياسية قوية.

والتقى "عقار"، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيتي ويبر، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا أبرزها قضية سد النهضة وما تشهده من تطورات، بجانب الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتحقيق التحول الديمقراطي بالسودان.

وأكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة بشعارات الثورة، التي أسقطت النظام السابق، معربا عن تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها.

وأشار إلى ضرورة مساهمة الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات وتهيئة المؤسسات للانتخابات لتحقيق الديمقراطية التي افتقدها السودان كثيرًا.

وفيما يتصل بقضية الفشقة (شرق السودان)، قال عضو مجلس السيادة، إن الأمر يحتاج إلى نقاشات واسعة من أجل مصلحة السودان.

وأضاف أن مسألة تقرير المصير والعلمانية تعتبر من التحديات التي تواجه التفاوض، وأن طرح العلمانية في هذه المرحلة غير مجدٍ، ويجب إرجائها إلى المؤتمر الدستوري.

وفي سياق آخر، دعت الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم محمد، المجتمع الدولي والمانحين وكل المنظمات العاملة في المجال الإنساني والمفوضية السامية للاجئين، إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اللاجئين بالسودان، وكذلك المساعدة في تنفيذ الترتيبات الخاصة ببروتوكول النازحين واللاجئين الذي يشكل أهمية قصوى ويعد بمثابة صمام أمان لنجاح تنفيذ بقية بروتوكلات اتفاقية جوبا.

والتقت السفيرة إلهام إبراهيم، في الخرطوم، مع مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون للاجئين رؤوف مازو، والوفد المرافق له، الذي يزور السودان للوقوف على أوضاع اللاجئين في شرق البلاد وللتعرف على احتياجاتهم الإنسانية الملحة.

وثمنت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، زيارة مساعد المفوض السامي في هذا الوقت المهم، كما ثمنت تعاون مكتب المفوضية السامية للاجئين مع السودان وجهودها الرامية لمجابهة التحديات التي تفرزها استضافة اللاجئين.