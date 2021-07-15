الأردن يسمح بدخول حملة التطعيم ضد كورونا عبر جسر الملك حسين

أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، أنه تقرر بدءًا من السماح لحملة شهادات التطعيم مكتملة الجرعات ضد فيروس كورونا، والحاصلين على فحص (بي سي آر) سلبي خلال 72 ساعة قبل السفر، بالدخول للمملكة الأردنية، من خلال جسر الملك حسين.

وسمحت عمليات خلية الأزمة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - لحملة شهادات التطعيم بالدخول، دون إجراء فحص (بي سي آر) آخر في المركز الحدودي الأردني، عند دخولهم من خلال جسر الملك حسين.

واشترطت على من يرغب بالسفر بالتسجيل على منصة خلية الأزمة والحصول على QR CODE مجاني وبشكل تدريجي.



إصابات كورونا في الأردن

فيما وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 734 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و533 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 759 ألفًا و25 حالة، والوفيات إلى 9864 حالة، والشفاء إلى 741 ألفًا و540 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

