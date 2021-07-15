الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حمدى الميرغنى يبدأ تصوير «زومبى على جنبى»

حمدى الميرغنى
حمدى الميرغنى

بدأ الفنان حمدي الميرغني تصوير فيلمه الجديد "زومبي على جنبي"، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.


وقال الفنان حمدي الميرغني إنها المرة الأولى الذي يجتمع عدد كبير من فريق مسرح مصر في فيلم سينمائي، متمنيا أن ينال الفيلم أعجاب الجمهور أثناء طرحه في السينمات.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول مطربين يشهد بينهما صراع يتخلله مواقف كوميدية بين أبطال العمل.

 

أبطال فيلم زومبي علي جنبي
الفيلم بطولة نجوم مسرح مصر بقيادة النجم أشرف عبد الباقي، على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد ،إخراج عمرو صلاح .

 

اخر أعمال حمدي الميرغني
وكانت أخر أعمال حمدي الميرغني فيلم "ماما حامل" الذي تدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بطولة ليلي علوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، نانسي صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاوري، إخراج محمود كريم.


وكان أكد الفنان حمدي الميرغني أن فيلم (ماما حامل) تجمعت فيه كل عوامل النجاح بداية من فريق العمل وفي المقدمة النجمة ليلى علوي إلى قصته المميزة، معربا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي يحققها الفيلم المعروض في دور السينما حاليا.

 

وقال الميرغني، في تصريح صحفي، إنه انجذب للفيلم بمجرد قراءة السيناريو بسبب أحداثه الرائعة والمعالجة الدرامية التي تم إخرجها للجمهور ببراعة ، مشيرا إلى أن كواليس الفيلم كانت ممتعة للغاية وكلها ضحك.

 

وأشار إلى أن المؤلف لؤي السيد قدم قصة رائعة أخرجها للجمهور محمود كريم ببراعة، لافتا أنه يجسد في الفيلم دور ابن الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهو شاب مستهتر يعمل في مجال الدعايا والإعلان لتنظيم النسل، وشقيقه محمد سلام يؤدي دور طبيب ملتزم.

 

وأضاف أن طبيعة الأحداث جعلته لا يتردد في الموافقة على خوض التجربة خاصة أن الفيلم يحتوي على مشاهد كوميدية تعتمد على الموقف، مشيرا إلى بذل مجهود كبير ليظهر ابنا مناسبا للفنانة ليلى علوي.

 

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما ونشوب خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، ثم تنقلب الأحداث رأسا على عقب عند علمهم بحمل والدتهما الفنانة ليلى علوى وإنجابها لتوأم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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