هايتى: نبحث عن 10 مشتبه بهم جدد ىي حادث اغتيال الرئيس مويس

أعلنت الشرطة في هايتي أنها تبحث عن 10 أشخاص جدد للاشتباه في تورطهم باغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 يوليو الجاري.



وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الادعاء العام في هايتي سيستجوب رئيس الفريق الأمني الذي كان مسؤولاً عن حماية الرئيس السابق مويس قبل اغتياله.



وأضافت القناة أن 18 مواطنًا كولومبيًا تم اعتقالهم على خلفية الحادث، مشيرة إلى اعتقال مواطنين من الولايات المتحدة.



وأكدت الشرطة في هايتي أمس أن الشخص الذي تم اعتقاله أول أمس الأحد للاشتباه في تورطه باغتيال الرئيس جوفينيل مويس كانت لديه خططٌ لأن يصبح الرئيس، مشيرة إلى أن المعتقل الهايتي "كريستان إيمانويل سانون" متهم بتجنيد الأفراد الذين قاموا باغتيال الرئيس مويس.



كما شرطة هايتي تبحث عن العضو السابق في مجلس شيوخ البلاد، جون جويل جوزيف للاشتباه بضلوعه في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس”.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الشرطة تبحث أيضا عن المحامي جوزيف فيليكس باديو ورودولف جار في إطار التحريات في القضية ذاتها.

وفي سياق متصل، قال النائب الأول لمندوب روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن الدولي لم يناقش بعد طلب هايتي إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى البلاد.

وأضاف بوليانسكي، للصحفيين، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "لم نناقش هذا الأمر حتى الآن، ولا توجد تفاصيل".

وردًا على سؤال عما إذا كان يعتبر إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى هايتي مبررا، قال بوليانسكي: "نحتاج إلى دراسة المزيد من التفاصيل لفهمها".

وقد طلبت هايتي في وقت سابق من الأمم المتحدة إرسال قوات للمساعدة في تأمين البلاد ولا سيما البنية التحتية الرئيسية، وذلك بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.