الكرملين: بوتين يحضر الاجتماع الإلكترونى لمنظمة «أبيك»

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر الاجتماع الإلكتروني لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، والتي ستعقد عبر الإنترنت بعد غد الجمعة الموافق 16 يوليو.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماع الإلكتروني لمنظمة أبيك سيكون برئاسة نيوزيلندا وتمثلها رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، على أن يتم خلاله مناقشة التخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن طريق التلقيح، وكذلك جذب إجراءات دعم جديدة للأعمال التجارية والعمال وخلق بيئة اقتصادية أكثر شمولا واستدامة في المنطقة.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت مبكر، من الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر الاجتماع الإلكتروني يوم 16 يوليو.

يذكر أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أعلنت ، عن خطة لعقد اجتماع افتراضي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ (آبيك) هذا الأسبوع، والذي سيركز على جائحة فيروس كورونا وسبل التأقلم مع تأثيره السلبي على الاقتصاد.

وكان من المقرر عقد القمة السنوية لمنظمة آبيك نوفمبر المقبل عبر الفيديو، إلا أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، دعت إلى عقد اجتماع غير رسمي لقادة المنظمة في 16 يوليو الجاري، سعيًا لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة أزمة كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، في بيان أوردته صحيفة (ذا برس) النيوزيلندية: إن هذه تعد المرة الأولى في تاريخ منظمة آبيك التي يُعقد فيها اجتماع إضافي على مستوى القادة.

وأشار البيان إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة عانت أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فقدت 81 مليون وظيفة، لذا يتعين الاستجاية الجماعية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في المنطقة.