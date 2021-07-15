واشنطن وباريس تؤكدان التزامهما بالتعاون فى مكافحة الإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على التزام بلاده بالتعاون المستمر مع فرنسا في مكافحة الإرهاب في ظل حالة عدم الاستقرار المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي.



وقالت إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هذا جاء خلال لقاء سوليفان مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يزور واشنطن حاليا، حيث أكد الجانبان دعم العلاقات المشتركة ورحبا بنتائج القمة الأمريكية ـ الأوربية وقمة الناتو في يونيو الماضي.



وأضافت المتحدثة أن الجانبين تعهدا بالعمل سويا لضمان قدرة الناتو على مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة، وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في السياسة الخارجية من بينها الصين وروسيا وإيران ولبنان.



وكانت وقّعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، في واشنطن خريطة طريق جديدة للتعاون بين القوات الخاصة للبلدين في الحرب على الإرهاب.

وكتبت بارلي على "تويتر" بعد اللقاء: "التوقيع مع لويد أوستن على اتفاقية لتعزيز تعاون قواتنا الخاصة"،

وأضافت: "في مواجهة الإرهاب، طورت قواتنا الخاصة أخوة حقيقية في السلاح"، وشددت على أن "هذه الاتفاقية ستعمق الروابط الاستثنائية التي تم نسجها".

وبدوره، قال المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل انتون سيميلروث: إن خريطة الطريق بيان نوايا لتوسيع التعاون في كل مجالات العمليات الخاصة، وقال إن النص لا يتعلق بمنطقة بعينها، ذلك أن البلدين منخرطان في مكافحة الجهاديين في مناطق مختلفة.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن بلاده ستبدأ إغلاق قواعد لها في شمال مالي في النصف الثاني من العام 2021 في إطار التخفيض المعلن لوجودها العسكري في منطقة الساحل لكن واشنطن وباريس لا تريدان التخلي عن جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب.

وجاءت تصريحات ماكرون، عقب قمة افتراضية بشأن دول الساحل الإفريقي، وأكد الرئيس ماكرون أن الوجود الفرنسى في دول الساحل لن يستمر للأبد، وتابع ماكرون: "نعمل على ردع الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة في دول الساحل"، وشدد ماكرون على ضرورة دعم الشعوب في دول الساحل بالتوزاي مع مكافحة الإرهاب.