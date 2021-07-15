السعودية تدشن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» فى موسمها التاسع

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها التاسع.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحملة تأتي حرصًا من الرئاسة العامة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتجويدها بما يتوافق مع مرحلة التطوير الشاملة التي تمر بها، إضافةً لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.



وأكد السديس، عقب تدشين الحملة أن استمرارها لمواسم عدة، يعكس مدى حرص جهاز الرئاسة على توجيه الجهود كافة خلال موسم الحج، لتنعكس على مستوى الخدمات المقدمة؛ انطلاقًا من استشعارها لثقل الأمانة الملقاة على عاتق منسوبيها، موضحا أن الحزم الخدمية التي تقدم للحاج والزائر، تلقى اهتمامًا ومراجعة دورية لتطويرها وتحسين أدائها.





وكان قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، أكد أن المملكة استكملت كل الاستعدادات المتعلقة بأمن الحج، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص دون تصريح.

وأعلن الطويان، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442هـ، أنه ستكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

وأوضح قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، أن عدد الحجاج لهذا العام تم تحديده بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت.

وأكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، الشهر الماضي، عن قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.