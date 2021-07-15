الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرمينيا تدين تحركات جيش أذربيجان التى أسفرت عن مقتل جندى أرمينى

جيش أذربيجان
جيش أذربيجان

أدانت وزارة الخارجية الأرمينية، ما وصفته بالأفعال الاستفزازية من الجانب الأذربيجاني على الحدود المشتركة بين البلدين والتي أدت إلى مقتل الجندي الأرميني صامويل ألافيرديان.

وذكرت الوزارة في بيان - نقلته وكالة أنباء "أرمن برس" الأرمينية - أنه "يوم 14 يوليو، بدأت القوات المسلحة الأذرية تقدما استفزازيا في القطاع قرب منطقة يرسخ الأرمينية، ونتيجة لذلك قُتل جندي أرميني على يد قناصة"، مضيفة: "نتقدم بأحر التعازي وأشد الدعم لعائلة وأقارب الجندي المقتول".

وأشارت إلى أنه من الواضح أن تلك الاستفزازات من أذربيجان هدفها هو خلق مراكز توتر جديدة في المنطقة وتشويه السلام والأمن الإقليميين.

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها الشديد لهذا التعدي السافر على أرمينيا، الذي أكدت أنه يعد انتهاكا للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي، محذرة من أن مثل تلك الخطوات الاستفزازية من القيادة السياسية والعسكرية لأذربيجان قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعواقب التي يتعين على أذربيجان تحملها بالكامل.

يذكر أن  وزارة الخارجية الأذربيجانية كانت قد أعلنت أن باكو سلمت يريفان 15 أسيرا أرمينيا، مقابل خرائط لحقول زرعت فيها يريفان 92 ألف لغم مضادة للدبابات والأفراد بمنطقة النزاع في إقليم قره باج.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قالت الوزارة في بيان لها، إن "وساطة موسكو ساعدتها في الحصول على خرائط لحقول الألغام من أرمينيا تغطي مساحات في منطقتي فيزولي وزانجيلان في قرة باغ".

وأضافت: "تم الإفراج عن سجناء من أصل أرميني قضوا مدة عقوبتهم، وجرى تسليمهم لسلطات بلادهم".

واندلعت حرب دامية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم قره باغ العام الماضي، استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار بوساطة روسيا، التي نشرت قوات لحفظ السلام وفصل القوات بين البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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