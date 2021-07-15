وزير الرياضة يشهد حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية للموهوبين فى المجالات الأدبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للعمل الأول للموهوبين في المجالات في مجالات الأدبية (الرواية - القصة القصيرة - المقال النقدي) للموسم الرابع 2021، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع دار المعارف للطبع والنشر، بحضور الأستاذ إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وبحضور لفيف من قيادات الوزارة ودار المعارف.



وبدأ الحفل على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بالسلام الجمهوري، ومشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بفقرة فنية، وعرض فيلماً عن إنجازات الوزارة.



وفي كلمته، أكد وزير الشباب الرياضة أن الوزارة تسعى إلي اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات بالتعاون مع مختلف الوزرات والمؤسسات والهيئات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا باكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات.



وقدم وزير الرياضة التهنئة للفائزين وتسليم الجوائز لهم، معرباً عن سعادته بهذا الجيل من الشباب المبدع، موجهاً الشكر لمؤسسة دار المعارف العريقة برئاسة الكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس الإدارة على جهودها في هذه المسابقة ورعايتها لهؤلاء الموهوبين.



وأشار الكاتب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف أن المسابقة تهدف لتقديم مؤلفين جدد لصناعة النشر، ودعمهم من خلال الوزارة ودار المعارف، مشيراً إلى أن مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر ستقوم بطباعة العمل الفائز بالمركز الأول في القصة القصيرة والرواية والدعاية والتسويق لهم.



وجاء الفائزين كالتالي مجال الراوية: المركز الأول: محمد زين العابدين محمد من الإسماعيلية، والمركز الثاني: عمرو عاطف رمضان من أسوان، والمركز الثالث: عزيزة محمد علي من سوهاج، والرابع: أحمد سمير سلامة من بورسعيد، والخامس: مريم محمود محمد من القاهرة.



وفي مجال القصة القصيرة، حصل علي المركز الأول: علي سيد محمد من القاهرة، والثاني: باهي عبد المنعم محمد من البحيرة، والمركز الثالث: رضا أبو العينين سعد من البحيرة، والرابع: بسمة صلاح أنور من دمياط، والخامس: محمد عبد الوهاب من الدقهلية.



وفي مجال المقال النقدي، حصد المركز الأول: يحيى أسامة إبراهيم من الإسكندرية، والثاني: آية حسن حسان من الجيزة، والمركز الثالث: بهاء الدين أحمد هاشم من سوهاج، والرابع: تقي شعبان عيد من المنيا، والمركز الخامس: مصطفى عادل مصطفى من الجيزة.