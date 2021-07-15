«أهل الميديا» تحتفل بمرور عام على انطلاقها

حوارات مع مسؤولى القنوات والصحف والإعلاميين

تحتفل صفحة "أهل الميديا" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمناسبة مرور عام على تدشينها وتتوجه بالشكر لكافة مسؤولي القنوات والإذاعات والصحف ومديري البرامج ولكافة الإعلاميين على تقديم الدعم والتعاون والمساعدة.

كما تتوجه "أهل الميديا" بالشكر لمراسلي القنوات على تشجيعهم لاستحداث"نشرة أخبار المراسل" أول نشرة متخصصة في تغطية أخبار المراسلين من مختلف القنوات المصرية والعربية.

والشكر أيضًا لكل الجنود المجهولة في العمل الإعلامي، حيث أطلقت "أهل الميديا" منذ عام في هذا الصدد بالتزامن مع تدشين الصفحة أول مبادرة من نوعها بعنوان " نجوم خلف الشاشة" لتكريم كافة صناع العمل الإعلامي من مختلف التخصصات من رؤساء القنوات ومديري البرامج ورؤساء تحرير البرامج والمعدين والمخرجين ومهندسي الديكور والإضاءة والتصوير والإنتاج والمونتيرين والمصورين ومسؤولي الكرين والأصوات الرسمية للقنوات، وأيضًا كل ما يتعلق بعناصر العمل الدرامي من مؤلفين وموسيقى تصويرية والمكساج، والعديد من العناصر في مختلف التخصصات.

وعن أبرز الحوارات التي أجرتها صفحة "أهل الميديا" مع صناع الميديا ومع الإعلاميين والإذاعيين، مثل: دكتور طارق نقيب الإعلاميين، والإعلامية صفاء أبو السعود رئيس شبكة قنوات ART، وعماد ربيع ممثل مالك صدى البلد ورئيس الشبكة، و لكاتب الصحفي والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ورئيس مجموعة قنوات dmc والوطن، ونشأت الديهي رئيس قناة TEN، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة النهار، ومحمد هاني الشريك المؤسس لكايرو شو والمشرف العام على برنامج" حديث القاهرة" على القاهرة والناس، والمنتج والخبير الإعلاني عمرو قورة.

كما حاورت الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ونائب رئيس قناة اكسترا نيو، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكيلي، وعدد من الإعلاميين مثل: د.محمد الباز مقدم برنامج" آخر النهار" ورئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج" حديث القاهرة" على القاهرة والناس، والإعلامي تامر أمين مقدم برنامج" آخر النهار" على النهار، والإعلامي جابر القرموطي، والإعلامية والنائبة دينا عبد الكريم مقدمة" التاسعة" على التلفزيون المصري.

والإعلامي جمال عنايت مقدم" القاهرة اليوم" على أوربت، والإعلامية مها بهنسي مقدمة" صباح الورد" على TEN، والإعلامية مريم أمين مقدمة برنامج" اتفقنا" على راديو نجوم FM، والإعلامية جيهان عبدالله مقدمة" أجمد سبعة الساعة سبعة" على راديو نجوم FM.

وأيضًا حاورت الإعلامية نهاوند سري والإعلامي كريم كوجاك في برنامج" 10 الصبح في الأهلي" على قناة الأهلي، والإعلامي هشام عاصي مقدم" صباحك مصري" على MBC مصر، والإعلامية إيمان رياض مقدمة" من القلب للقلب" على MBC مصر 2، والإعلامي محمد نشأت مقدم" ماوراء البرنامج" على النهار، والإعلامية راغدة شلهوب مقدمة"نص الكلام" على النهار، والمنتج كريم أبو ذكري، والفنان والإعلامي مراد مكرم.

وتسعى وتستمر "أهل الميديا" إلى تحقيق المهنية والدقة في كل ما ينشر، والحفاظ على المصداقية والثقة التي تحظى بها الصفحة داخل أروقة العمل الإعلامي، فكل الشكر والتقدير للقراء المهتمين سواء من الجمهور المتخصص أو العام على المتابعة والدعم، لكم منا كل التقدير والاحترام.