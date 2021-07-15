الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السودانى» يشدد على ضرورة أيلولة منشآت «يوناميد» لمواطنى دارفور

مجلس السيادة الانتقالي
مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على ضرورة أيلولة منشآت وممتلكات قوات بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، لمواطني دارفور.


وأشاد دقلو، خلال لقائه مساء الأربعاء في الخرطوم، مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني اتول كاري، بدور الأمم المتحدة ومساعدتها للحكومة الانتقالية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة في ذلك الصدد.


وأثنى دقلو، على الجهود المقدرة التي بذلتها قوات "يوناميد" في عمليات حفظ السلام والاستقرار في السودان ودارفور على وجه الخصوص، مؤكدا إطلاعه على الترتيبات المتعلقة بمغادرة البعثة.


من جانبه، قال أتول كاري، إن النائب الأول عبر عن رضائه عن التقدم الناتج عن الجهود المشتركة بين السودان والأمم المتحدة والجداول المتعلقة بسحب المكونات العسكرية والشرطية لبعثة يوناميد.

 

وأضاف أن البعثة شرعت في تصفية وجودها في السودان، وعبر عن أمله في إكمال المهمة قبل الموعد المحدد.


وهنأ النائب الأول على إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة وبرنامج تمويلها الخاص بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية المستمر، لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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