الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

 أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا تسجيل 17 ألفا و489 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وذكرت صحيفة (ذا ساوث أفريكا) أن أحدث أرقام كورونا التي أعلنها وزير الصحة بالإنابة مامالوكو كوباي-نجوبان مساء الأربعاء تشير إلى أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ مارس 2020 إلى مليونين و236 ألفا و805 مصابين.
 

وأضافت أنه توفي خلال نفس الفترة 453 حالة بسبب (كورونا) ما رفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و595 حالة منذ أول حالة وفاة في مارس 2020، وتعافى ما مجموعه 1970516 ما يمثل معدل شفاء 88.2% من إجمالي المصابين.
 
إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليونا حتى مساء  الأربعاء.


وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 755 ألف حالة.
 

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 48 ألف حالة.
 


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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