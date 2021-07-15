الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العراقية تعرب عن قلقها الشديد من تطورات الموقف الوبائى لكورونا

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعربت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن قلقها الشديد من تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، مرجحة ارتفاع الإصابات مرة أخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين.


وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنها "حرصت طيلة الفترة الماضية على تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين من خطورة الموجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا وضرورة الابتعاد عن الاستهانة بتطبيق الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وخطورة التجمعات، وضرورة الإسراع في تلقي اللقاح"، مؤكدة أن العراق لم يتعد مرحلة الخطر وأنه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير.


وكررت الوزارة، الدعوة إلى كافة المسؤولين العراقيين لتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، والمشاركة في جهود الحملة الوطنية لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

وحثت وزارات الدولة كافة والمؤسسات الحكومية والأهلية على متابعة التزام موظفيها بالإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، و حث الموظفين على تلقي اللقاحات أو إجراء مسحات (PCR) بشكل أسبوعي.
 

وأكدت الوزارة، وفقا للبيان، أنها تراقب الوضع الوبائي عن كثب وبقلق شديد، وأنها ستقدم التوصيات التي قد تشمل اتخاذ الإجراءات الأكثر تشددا في حال تواصل زيادة الإصابات بشكل خطير، ومنها فرض الحظر الشامل وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل نسب الإصابات والوفيات وحماية المواطنين من الخطر.


وشددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والمقاهي والمولات والأماكن الترفيهية والقاعات وغيرها، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين منهم استنادا إلى قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
 

 

 

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وائل لطفي

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