الصحة الكويتية: 1623 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 380 ألفا و699 حالة.



وصرح السند - لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، جراء تداعيات المرض، 10 حالات منها "غير محصنة"، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2158.



وأوضح أنه تم تسجيل 1721 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 360 ألفا و746، وأن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 75ر94%.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليونا حتى مساء الأربعاء.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 755 ألف حالة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 48 ألف حالة.



لقاحات ورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

