الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تُرسل طائرتين محملتين بمساعدات طبية وغذائية لتونس لمواجهة كورونا

مساعدات طبية
مساعدات طبية

أرسلت موريتانيا طائرتان محملتان بمساعدات طبية وغذائية إلى مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية لمؤازرة ودعم الجهود التي تقوم بها الجمهورية التونسية لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كوفيد-19.


وذكر بيان لوزارة الخارجية الموريتانية أن الطائرتين تحملان أجهزة التنفس وأسرة الإنعاش والكمامات الطبية و15 طنا من الأسماك .. مشيرًا إلى أن هذه المساعدات رافقها فريق طبي ضم أطباء وممرضين لتعزيز ودعم الطواقم الطبية التونسية.
 

ونقل البيان عن السفير محمد الحنشي الكتاب، المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الخارجية الموريتانية قوله إن ذلك جاء بتعليمات سامية من من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لدعم الشقيقة تونس في مواجهة هذا الوباء .. مشيرًا إلى أن موريتانيا وتونس تربطهما علاقات وطيدة ومتنوعة وعريقة.


وأكد وقوف موريتانيا مع تونس الشقيقة، ودعم جهودها لمحاربة جائحة كورونا.
 

وأعرب وزير الدفاع التونسي، السيد إبراهيم البلتاجي، عن سعادته بهذه المساعدات التي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، شاكرا الحكومة والشعب الموريتانيين على هذا الدعم الذي لاشك سيعطي دفعا لهذه العلاقات بتوجيهات سامية من قائدي البلدين الرئيس التونسي، قيس أسعيد، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.


وقال البلتاجي إن هذه المساعدة القيمة ليست بغريبة على موريتانيا الشقيقة .. مشيرا إلى أن موريتانيا وتونس أشقاء وأخوة يتكاتفون ويقدم كل منهم الدعم والمساعدة للآخر.
 

وأشار إلى أن موريتانيا وعلى الرغم من كونها تعاني من هذه الجائحة إلا أنها عندما رأت أن تونس بحاجة أكبر قامت بتوجيه من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتقديم هذه المساعدة .. مشيرا إلى أن موريتانيا إذا احتاجت لمساعدة تونس ستجدها إلى جانبها وهو أمر طبيعي بين بلدين شقيقين.

 
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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