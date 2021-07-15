الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تعتمد حزمة مقترحات جديدة بشأن سياسات المناخ

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

اعتمدت المفوضية الأوروبية قبل ساعات حزمة من المقترحات الجديدة بشأن سياسات المناخ والطاقة واستخدام الأراضي والنقل والضرائب لتقليل صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

وذكرت المفوضية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن تحقيق تخفيضات الانبعاثات خلال السنوات المقبلة أمر بالغ الأهمية لأوروبا لجعلها أول قارة محايدة مناخيًا في العالم بحلول عام 2050، ولجعل الصفقة الأوروبية الخضراء حقيقة واقعة.

 ومن خلال مقترحات اليوم، تقدم المفوضية الأدوات التشريعية لتحقيق الأهداف المتفق عليها في قانون المناخ الأوروبي وتحويل اقتصادنا ومجتمعنا بشكل أساسي من أجل مستقبل عادل أكثر اخضرارًا وازدهارًا.

وأضاف البيان: "اعتماد مقترحات اليوم ستمكن من التعجيل الضروري لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقد المقبل، وتجمع هذه المقترحات بين تطبيق تجارة الانبعاثات على قطاعات جديدة وتشديد نظام تداول الانبعاثات الحالي في الاتحاد الأوروبي وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة عبر نشر أسرع لوسائل النقل منخفضة الانبعاثات والبنية التحتية وأنواع الوقود لدعمها؛ ثم مواءمة السياسات الضريبية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية وتفعيل تدابير لمنع تسرب الكربون".

وتابع: “يتعين على الدول الأعضاء، من اجل استكمال الإنفاق الكبير على المناخ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، أن تنفق مجمل عائدات تداول الانبعاثات على المشاريع المتعلقة بالمناخ والطاقة، كما يجب أن يعالج جزء مخصص من عائدات النظام الجديد للنقل البري والمباني الأثر الاجتماعي المحتمل على الأسر المعيشية الضعيفة والمؤسسات الصغيرة ومستخدمي النقل"، مشيرًا إلى أن إنتاج الطاقة واستخدامها يمثل 75٪ من انبعاثات الاتحاد الأوروبي، لذا فإن تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر اخضرارًا أمر بالغ الأهمية.

في السياق ذاته، تجدر الاشارة إلى أنه من بين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، قررت المفوضية الأوروبية في مقترحاتها الأخيرة وقف تسويق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتباراً من 2035.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

«الصحة»: تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا.. و6 حالات وفاة

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

كبار السن المستفيدون من «حياة كريمة»: «المبادرة حفظت كرامة شعرنا الأبيض»

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

«حياة كريمة».. المستفيدون من الأسواق المطورة: الرئيس السيسى يهتم بأدق التفاصيل

المفوضية الأوروبية تعتمد حزمة مقترحات جديدة بشأن سياسات المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى