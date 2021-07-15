الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد عودة السياحة

«الاتصالات»: زيادة مرتقبة فى حركة المكالمات الدولية

حمدي الليثي
حمدي الليثي

توقع الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاتصالات، زيادة حجم حركة الاتصالات الدولية خلال شهور الصيف، بعد قرار عودة السياحة الروسية الوافدة من دول روسيا وشرق أوروبا، والتي سيؤثر إيجابيًا علي حجم المكالمات الدولية الوافدة من المشغلين علي مصر .

وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الموسم السياحي سيشهد نموًا كبيرًا حتى نهاية العام، واستمرار لسياسات الدولة في تحسين الخدمات الرقمية لمنظومة السياحة والآثار ستؤدي إل مزيد من الجذب السياحي إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتوقع"الليثي" تحقيق نحو ٢٠ مليون سائح وافد إلى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السياحة تعد أحد الموارد الهامة للدولار للدولة، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويعمل بها نحو مليون نحو مصري، ويستفيد منها ٥ ملايين فرد بشكل مباشر، وتخدم ٢٥ صناعة أخرى، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية المبذولة لإنجاح الموسم السياحي الحالي.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن زيادة عدد السياح الوافدين علي مصر ستنعش قلب الاقتصاد المحلي، وتفتح شهية المستثمرين لزيادة استثماراتهم في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية والتي منها النقل المكيف، وخطوط الطيران والسفر .

وتابع :" الليثي"، أن نشاط القطاع السياحي يدفع بالضرورة نمو باقي الأنشطة، منها الاتصالات، والائتمان، والنقل، والطيران، والصناعات الغذائية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والترفيه، والإسكان، مشيدًا بدور القيادة السياسة في دعم قطاع السياحة والآثار استعدادًا لمواجهة التحديات المقبلة.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن مصر من أفضل الدول التي تطبق معايير السلامة والتأمين في المطارات والموانئ، وهذا يدعم قرارات الدول الكبرى في عودة السياحة، وخاصة دول روسيا وأوروبا وأمريكا وشرق آسيا، مشيرًا إلى أن أزمة جائحة كورونا المستجد أدت إلى الاعتماد علي التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية في التسويق السياحي وعملية الحجز والسفر، كما أن مصر قدمت مزيدًا من برامج التعاون مع كبرى المنظمات العالمية في هذا المجال.

عودة السياحة مصر زيادة المكالمات الدولية الاتصالات صناعة المعلومات

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