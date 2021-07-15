لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المستندات المطلوبة حال تأجيل الامتحانات

يفكر عدد من طلاب الثانوية العامة هذه الأيام تأجيل الامتحانات، وتحدثت وزارة التربية والتعليم عن تأجيل الامتحانات وذلك بعدما جددت خطابًا لها يوضح المستندات التي يجب على الطالب توفيرها.

وقالت الوزارة، في خطاب معمم على جميع مديريات التربية والتعليم، أنه يتيح للطالب التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، (ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور)، على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

وفي هذا السياق تكشف "الدستور" المستندات التي يجب على الطالب إحضارها حال تأجيل الامتحان وتشمل المستندات (خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة + موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية + صورة من رقم الجلوس + بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مختوم يختم رئيس اللجنة).

وأدى 100 ألف و435 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات" امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) من إجمالى 100 ألف و749 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبًا طالبة.

وشدد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على جميع المديريات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية بأنه في حالة ضبط أى حالات للغش سواء من داخل اللجان، أو غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحول الشخص المسؤول عن مكافحة الغش (العصا الإلكترونية) لهذه اللجنة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه قد تم استبعاد رئيس لجنة بمحافظة البحيرة نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

كما تم استبعاد عدد 2 ملاحظين بإدارة النزهة محافظة القاهرة وذلك نتيجة رصد كاميرات المراقبة لعدم الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجنة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش وهي:

- الطالب "ع.ا.م" بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال الواتس آب.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته عدد 2 تابلت مهكر.

- الطالب "ا.ع.م" بإدارة الدقى بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته قلم بكاميرا، وشريحة وجد عليها صور من الامتحان.

- الطالب "ا.م.ع" بإدارة كوم أمبو بمحافظة اسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى إجابات.

- الطالب "م.ب.ع" بإدارة كوم أمبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال التليجرام.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب "م.ع.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط موبايل بحوزته.

- الطالبة "ه.ا.ف" بإدارة زفتا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت بشريحة خارجية.

- الطالب "م.ى.ا" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط محمول بحوزته، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي عدد 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالبًا طالبة.