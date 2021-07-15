جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات لتهريب طبنجة ومواد مخدرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط 3 محاولات لتهريب طبنجة وكمية من الطلقات وكمية من المواد والأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه تونى فكرى في راكب مصري يحمل جنسية أمريكية قادم من فرنسا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص بالآشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من هانى محمود إشراف أميرة طلبة رئيس القسم، فتبين وجود طبنجة و٥٠ طلقة

١٥ شريط ترامادول بإجمالى ٢٢٥ قرصًا وقطعتين من الحشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن اشتبه أحمد سيد في راكب مصري يحمل جنسية أمريكية قادم من أمريكا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من عماد صلاح تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم فتبين وجود علبة بوزن ١٣٧ جرام من الحلوى المخلوطة بمواد مخدرة و٢١ قرص اكستازى المخدر و١٣ زجاجة بها زيت الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركيه القادمه من اسطنبول اشتبه أحمد سيد في راكب مصري يحمل جنسية أمريكية قادم من أمريكا.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد سعيد تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم فتبين وجود ٢ زجاجة من cbd المخدر و٣ أكياس بها كمية من مخدر المارجوانا والحشيش والكوكايين وكارت به ثلاث بذور من المارجوانا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركى أرقام ١٠٢ و١٠٣ و١٠٤ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.