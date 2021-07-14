الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«جوز الكولا».. صيدلية كاملة بمنزلك بفضل أشهر مكسرات أفريقيا

جوز الكولا
جوز الكولا

هل تعلم أن هناك أشجار تسمى بـ"الكولا"، فهي واحدة من الأشجار التي تنتج أحد أنواع الجوز يسمى بـ"جوز الكولا"، حيث تحتوي على القليل من الكافيين وهذا هو السبب في أنها منبهات ممتازة، الأمر الذي يجعلها بديل جديد للقهوة، وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي.

موطن جوز الكولا في إفريقيا، حيث تتمتع جوز الكولا برائحتها الحلوة اللذيذة التي يمكن مقارنتها برائحة الورد، كما يتمتع جوز الكولا بطعم مر قليلاً، ولكن لا تتوقف عن المضغ لأنه سيصبح حلوًا في النهاية، فهو من المكسرات الشهيرة بأفريقيا.

فوائد "جوز الكولا" وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع " healthybuilderz" الطبي:

 

تحسين الهضم:

قديمًا كانت تمضغ جوز الكولا لتحسين عملية الهضم، فهذا يسمح للجسم باستيعاب العناصر الغذائية في الطعام بشكل أفضل، فمن المعروف أيضًا أن جوز الكولا جيد جدًا في تخفيف عدد من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي، والتي يشمل بعضها اضطراب في المعدة وغازات زائدة وانتفاخ وتشنج في البطن.

تحسين الجهاز التنفسي:

وفقًا لبعض الدراسات، فإن جوز الكولا له خصائص مضادة للميكروبات، حيث يقال إن هذه المكسرات قادرة على ضرب أنواع معينة من الكائنات الحية الدقيقة بالجهاز التنفسي.

تخفيف التهاب الشعب الهوائية:

تحتوي حبات الكولا أيضًا على مركبات معينة تساعد في توسيع أو فتح الشعب الهوائية، لهذا السبب بالضبط يمكن أن يكون استهلاكه مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية.

علاج محتمل لسرطان البروستاتا:

تشير الدراسات الجديدة إلى أن الهرمونات النباتية الموجودة في جوز الكولا يمكن استخدامها لعلاج خلايا سرطان البروستاتا. 

يقول العلماء إن تلك الهرمونات تظهر علامات على قدرتها على توجيه خلايا سرطان البروستاتا لقتل نفسها، ومع ذلك  يجب إجراء المزيد من الدراسات حتى يتمكن الخبراء من التوصل إلى استنتاجات حقيقة.

انخفاض الوزن:

بفضل الكافيين الموجود فيها، يمكن استهلاك مكسرات الكولا بشكل منتظم للمساعدة في التخلص من تلك الوزن الزائد. 

تحتوي الكثير من حبوب إنقاص الوزن على مادة الكافيين نظرًا لقدرتها على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، حيث تساعد مكسرات الكولا أيضًا في تقليل الوزن عن طريق جعل المعدة تشعر بالشبع.

تعزيز مستويات الطاقة:

يمكن أن يساعد في زيادة مستويات طاقة الشخص، فمن المعروف أن استهلاك جوز الكولا يساعد في تحسين الأداء الإدراكي.

التخفيف من الصداع النصفي:

يمكن أن تكون مكسرات الكولا مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من الصداع أو أولئك الذين يصابون عادة بالصداع النصفي، حيث تساعد الخصائص المحفزة لجوز الكولا  بفضل محتواها من الكافيين، في تحسين الدورة الدموية، مما يساعد بعد ذلك على وضع حد للصداع ونوبات الصداع النصفي.

أفريقيا سرطان البروستاتا إلتهاب الشعب الهوائية المكسرات الجهاز الهضمي الوزن الزائد جوز الكولا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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