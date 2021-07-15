القوى العاملة: تعيين 624 شابًا وصرف 27 منحة مولود جديد بالمنيا

شهد حصاد وزارة القوى العاملة خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين 624 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة المنيا من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شاباً، وتوفير 850 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الوزير إن مديرية القوى العاملة بالمنيا قامت في مجال التدريب المهني بتقديم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية خلال يونيو الماضي، قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة، فضلاً عن القيام بـ10 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 147 محضراً سلامة وصحة مهنية و 6 حالات غلق إداري و31 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك )، فضلاً عن بحث 92 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 27 منحة مولود جديد بإجمالي 55 ألف جنيه و6 منح زواج بـ18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ8 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 20 ألفاً و350 جنيها.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1042 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2302 عاملاً ، كما تلقت المديرية 84 شكوى عمالية، تم إحالة 10 شكاوى منها للقضاء، و74 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة.

كما أعلن الوزير عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.