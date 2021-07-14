إحصائية: 2.3 مليون مولود خلال عام كورونا وتراجع كبير في مواليد 2021

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض إجمالى أعداد المواليد لـ2.232 مليون مولود خلال عام 2020 مقابل 2.304 مليون مولود خلال العام السابق عليه، بتراجع قدره 72.2 ألف مولود بنسبة 3.1% خلال عام.



وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن عدد المواليد سجل أكبر تراجع شهرى خلال يوليو 2020 مسجلًا 199.7 ألف مولود مقابل 219.9 ألف مولود خلال شهر يوليو 2019 بانخفاض 20.2 ألف مولود، يليه شهر أكتوبر 2020 بعدد 189.3 ألف مولود مقابل 206.4 ألف مولود خلال أكتوبر 2019 بانخفاض 17.1 ألف مولود، ثم شهر مايو 2020 بعدد 170.6 ألف مولود مقابل 187 ألف مولود خلال مايو 2019 بانخفاض 16.3 ألف مولود.

فى المقابل، أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع عدد المواليد خلال شهور فبراير، يونيو، أغسطس عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغ عدد المواليد خلال فبراير 2020 168.2 ألف مولود مقابل 155.7 ألف مولود خلال فبراير 2019 بزيادة 12.5 ألف مولود، كما ارتفع عدد المواليد خلال شهر يونيو 2020 لـ 207.7 ألف مولود مقابل 192.4 ألف مولود خلال شهر يونيو 2019 بزيادة 15.3 ألف مولود، وارتفع عدد المواليد خلال أغسطس2020 لـ 198.63 ألف مولود مقابل 198.616 ألف مولود خلال أغسطس 2019 بزيادة 21 مولود



كما أظهر التقرير انخفاض أعداد المواليد خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الحالى 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 بحوالى 96.4 ألف مولود أى بنسبة تغير 8.9%، إذ سجل شهر فبراير 2021 أكبر انخفاض لأعداد المواليد ليصل لـ 142.6 ألف مولود مقابل 168.2 ألف مولود خلال فبراير 2020 بانخفاض 25.6 ألف مولود، شهر يناير 2021 بعدد 171.1 ألف مولود مقابل 191.4 ألف مولود خلال يناير 2020 بانخفاض 20.3 ألف مولود.