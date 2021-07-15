الخميس 15 يوليو 2021
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اقتصاد

تفاصيل الخريطة الرقمية لتطوير قطاع السياحة والآثار فى مصر

د خالد شريف
د خالد شريف

قال الدكتور خالد شريف، مستشار التحول الرقمي لوزير السياحة والآثار، وعضو مجلس إدارة لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة والآثار، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الرقمية لميكنة قطاع السياحة والآثار في أسرع وقت ممكن.

وكشف مستشار الوزير للتحول الرقمي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن يجري مناقشة عدة ملفات كبيرة مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات أبرزها توفير شبكة واي فاي في الأماكن السياحية والأثرية، وإنشاء بوابات إلكترونية، وميكنة المتاحف والمزارات السياحية والأثرية والبالغة 40 متحفًا ومنطقة أثرية، ويجري حاليا إنشاء شبكة إنترنت فائق السرعة بالتعاون مع المصرية للاتصالات في 8 متاحف كمرحلة أولى.

وتابع "شريف" أنه تم بالفعل الانتهاء من متحف الحضارة الإسلامية ويجري تسليم المتحف المصري بالتحرير والقلعة خلال أيام يليها متحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي ومنطقة الأهرام ومتحف مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مشيرا إلى أن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال سبتمبر المقبل وجميع المراحل خلال عامين.

وأضاف شريف أنه يجري أيضا مناقشة خطة مشتركة بتوجيهات رئاسية على رفع وزيادة سرعات الإنترنت داخل جميع الفنادق الأربعة إلى السبع نجوم، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بهدف توفير خدمات جيدة للسياح ونزلاء الفنادق.

وتابع مستشار الوزير للتحول الرقمي أن هناك خطة مكونة من 4 محاور رئيسية تخص الخريطة الرقمية الكاملة لقطاع السياحة والآثار في مصر يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي بحماية وتأمين السياح وتوفير احتياجاتهم وتقديم جميع سبل الراحة لهم.

وأوضح شريف أن قطاع السياحة والآثار يمثل قطاعًا مهمًا للدخل القومي المصري، وأحد روافد العملة الصعبة للدولة، وتتمتع مصر بمميزات كبيرة تؤهلها لمنافسة المقاصد السياحية الأخرى ومن المتوقع زيادة عدد السياحة الوافدة لمصر خلال العامين المقبلين.

وتابع شريف أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار في مشروعات رقمنة القطاع وتم الانتهاء من أرشفة ورقمنة 13 مليونًا وثيقة لدى وزارة السياحة والآثار استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

الخريطة الرقمية المتاحف السياحة والآثار الاتصالات التطوير السيسي

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