إخماد حريق شب داخل قسم وبائيات كورونا بـ«غزة الأوروبي»

تداولت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء، أنباء عن السيطرة على حريق اندلع في قسم وبائيات كورونا داخل مستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس دون تسجيل إصابات.

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة مساء الأربعاء، بأنه تم السيطرة على حريق عرضي داخل إحدى غرف مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة، وقد تم إخلاء المرضى وتأمينهم في أقسام أخرى.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي، وتواصل الفرق المختصة التحقيق والمتابعة للحادث.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم، باندلاع حريق ناتج عن ماس كهربائي في مكيف احدى غرف مبنى الاورام الجديد المخصص لمرضى كوفيد19 بمستشفى غزة الاوروبي، لافتة إلى أنه تم السيطرة على الحريق واخلاء المرضى بشكل آمن الى مبنى آخر.

وفى تصريحات سابقة، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن فلسطين على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد.

أضاف "الشخرة"، في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن هناك ارتفاعًا في عدد الإصابات، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أخذت عينات من كافة مناطق الضفة، وسجلت 50 حالة من حالات المتحور دلتا "الطفرة الهندية" في فلسطين.

وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن هناك عزوفًا لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن عدد الإصابات الذي يسجل يوميًا، لا يعكس عدد المصابين الفعلي على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.