الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حفل مشروعات التخرج لطلاب برنامج الساعات المعتمدة بصيدلة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الصيدلة حفل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب المستوى الخامس ببرنامج الساعات المعتمدة (للعام الجامعى 2020/2021)، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة أماني أسامة عميد الكلية،  والدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور رحاب عثمان أحمد  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد أبو زيد منسق برنامج الساعات المعتمدة بالكلية، والدكتور نرمين فيكتور نائب منسق برنامج الساعات المعتمدة. 

وعبرت الدكتورة أماني أسامة عميد الكلية فى كلمتها الافتتاحية فى الحفل عن امتنانها للمشرفين و الطلاب الذين قاموا بهذه المهام الصعبة في هذة المشروعات، ودأبوا على إكمالها فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وشكرت منسقى برنامج الساعات المعتمدة، كما رحبت بضيف الاحتفالية  الدكتور أمجد طلعت مدير شركة إيفا فارما، والذي حرص على حضور حفل مناقشة المشروعات التي تضم 9 مشروعات للتصميم الدوائي على أعلى مستوى، مؤكدة أن شركة إيفا فارما هي من أحد أهم الشركات التي تسعى للوصول إلى مصاف الشركات الدوائية  العالمية في مجال البحث والتطوير.

وأكدت الدكتورة رحاب عثمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الاحتفالية ومناقشات المشروعات تبرز أفضل ما في الطلاب من قدرات، مضيفة أن الكلية تسعى دائمًا للحفاظ على مستوى الطلاب في برنامج الساعات المعتمدة، مهنأة اهالى الطلاب وواصفة إياهم بأنهم أصبحوا مثال يفتخر به أساتذتهم.

وأوضح الدكتور أحمد أبو زيد، منسق برنامج الساعات المعتمدة بالكلية، أن إدراة البرنامج قد مرت بفترة صعبة تغلبت على جميع العقبات التى واجهتهتا للعبور بالمنظومة من تداعيات جائحة كورونا وظروف العمل عن بعد، والحفاظ على المستوى العلمي للطلاب لكي يقدموا مشروعات مشرفة، ووصف طلاب المستوى هذا العام بأنهم قد كانوا مثالًا  للالتزام والتفوق العلمي والأخلاقي.

تضمنت فعاليات  الاحتفال عرضًا لمشروعات التخرج لطلاب برنامج التصميم الدوائى بالمستوى الخامس بالكلية، وتم في ختام الفعاليات الإعلان عن أفضل مشروع وأفضل عرض وتقديم للمواد العلمية للمشروعات.

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