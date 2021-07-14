الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالتوابل.. كيف تحارب مشكلة حب الشباب ببهارات المطبخ؟

حب الشباب
حب الشباب

تعتبر التوابل من العناصر الأساسية في المطبخ لأنها تضيف الكثير من النكهة لوجباتنا، ولكن بصرف النظر عن إضافة هذه الجاذبية إلى تجاربنا في الطهي، فإن توابل المطبخ لديها شيء آخر للصحة العامة، فهي مفيدة عندما يتعلق الأمر بالتغلب على مشاكل حب الشباب.

إليك أفضل أنواع البهارات التي تساهم في التخلص من حب الشباب، أكثر الأمراض الشهيرة بفصل الصيف وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي.

القرنفل:

يعتبر القرنفل من البهارات التي تساهم في التخلص من حب الشباب، حيث يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب.

وهناك طريقة واحدة لاستخدام القرنفل لحب الشباب، هو الجمع بين نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي في وعاء صغير وتركه ينقع لمدة 24 ساعة، حيث يتم الحصول على أعواد قطنية مغموسة في المحلول قبل وضعها على مناطق حب الشباب قبل الذهاب إلى الفراش.

 

عشبه الوسابي:

الوسابي من التوابل الجيدة للتخلص من حب الشباب، حيث يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لبشرتك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المواد الكيميائية النباتية التي يمكنها محاربة الجذور الحرة. 

الينسون:

توابل المطبخ الأخرى التي يمكن أن تساعد في علاج مشكلة حب الشباب هي الينسون النجمي لأنه يمتلك القدرة على تقليل الندبات وعلاج الجروح وحتى محاربة آثار الشيخوخة. 

يمكنك استخدام الينسون النجمي كتنور للبشرة للمساعدة في تنظيف بشرتك، و لهذه الوصفة ، ستحتاج إلى يانسون  وكوب من الماء المصفى.

 

الكركم:

غالبًا ما يستخدم الكركم في العلاجات العشبية الصينية لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض بسبب الكركميين الموجود به. 

يشتهر الكركميين بخصائصه المضادة للسرطان ومضادات الأكسدة والفيروسات بما في ذلك مسكنات الألم على سبيل المثال لا الحصر.

الثوم:

الثوم من التوابل الأخرى التي يمكن إضافتها إلى نظام العناية بالبشرة، حيث ثبت أن الثوم فعال في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الطفح الجلدي والسعفة أيضًا، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا التي تساهم في القضاء علي العدوى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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