«المستثمرين» يؤكد أهمية دور التسويق الإلكتروني في زيادة مبيعات النشاط الصناعي

أكد المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أهمية دور التسويق الإلكتروني في زيادة مبيعات النشاط الصناعي.

أضاف حفيلة، لـ"الدستور"، أن هناك توجه من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بإنشاء منصات إلكترونية لتنشيط حركة التجارة والصناعة خلال الفترة الحالية وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم اجمع.

تابع رئيس جمعية مستثمرى دمياط أن التجارة الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عموماً، لأنها تمكنت من تغيير ثقافة الشراء، والسلوكيات الشرائية حول العالم، لافتًا إلى أن مع التحول الرقمي الضخم الذي تشهده ومواكبةً للمستحدثات العالمية، كان لزاماً علي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن يكون وكعادته دوماً سباقاً في هذا المجال، ومن هنا كانت هذه الفكرة بإنشاء منصة إلكترونية.

في السياق، أكد بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن اتحاد المستثمرين يعتزم إنشاء منصة إلكترونية تحمل جميع بيانات ومنتجات أعضاء الاتحاد، وسيتم تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا.

وأكد نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر أنه من الضروري تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة، ولاسيما ان هناك عدد كبير من الدول أصبحت تتعامل بالتسويق الإلكتروني في حركة التجارة سواء داخلية او خارجية.